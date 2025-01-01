Боже, что «озеро в лесу» у Борисова на голове?! Юра появился на съемках фильма «Искусственный» (фото)

Фанаты в слезах: почему Netflix закрыл «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером после второго сезона

Не только «Шрек» и «Как приручить дракона»: вот напрасно забытые мультфильмы DreamWorks с высоким рейтингом

Море крови, океаны слез: экранизация культовой God of War станет не только жестоким боевиком, но и трогательной семейной драмой

Лучшее время, которое мы не ценили: фильмы 2019 года, которые уже сейчас считаются культовой классикой

Слабый пол? Это про гнилой паркет: Сью Сторм самая сильная в «Фантастической четверке» — все благодаря второй силе

Поменяйте ему памперс, или он за себя не отвечает: Франклин Ричардс в MCU так силен, что может убить и оживить Галактуса — и не только

«Учишься балету, Поттер?» — а ведь Малфой действительно хотел сблизиться с Гарри: и причина не так уж однозначна

«Дьявол носит…Zara»: фанаты в ужасе от образа Миранды в легендарном сиквеле — стилист объяснил, что с ним не так (фото)

«Ментовским войнам» — 20 лет: как сложилась жизнь Шилова, Джексона и других звезд в погонах