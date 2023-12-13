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Постер фильма Непокоренный
8.3
Киноафиша Фильмы Непокоренный
8.3

Непокоренный

, 1957
Aparajito
Индия / драма / 18+
Постер фильма Непокоренный
8.3

О фильме

Во второй части трилогии Апу, несмотря на увещевания матери (мечтающей видеть сына священнослужителем), отправляется на учёбу в Калькуттский университет. Он оказывается вовлечённым в водоворот городской жизни и забывает о своих истоках. По возвращении в родную деревню юноша узнаёт, что мать умерла в его отсутствие. Предложение занять место деревенского священнослужителя ставит молодого человека перед нелёгким выбором.

В ролях

Камала Адхикари
Mokshada
Лалчанд Банерджи
Lahiri
Кали Баннерджи
Kathak
Кану Банерджи
Harihar Ray
Pinaki Sengupta
Apu (young)
Смаран Госал
Apu - adolescent
Rani Bala
Teliginni
Каруна Банерджи
Sarbojaya Ray
Panchanan Bhattacharya
Debabrata Chakraborty
Режиссер Сатьяджит Рай
Сценарист Bibhutibhushan Bandyopadhyay, Сатьяджит Рай, Kanailal Basu
Композитор Рави Шанкар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1957
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 11 октября 1956
Дата выхода
11 октября 1956 Индия
11 декабря 1957 Франция
11 октября 1956 Швеция 7
22 сентября 2022 Южная Корея 15
28 ноября 1970 Япония G
Сборы в мире $135 257
Производство Epic Productions
Другие названия
Aparajito, The Unvanquished, L'invaincu, A legyőzhetetlen, Aparajito (El invencible), Aparajito (The Unvanquished), Aparajito: El invicto, Apu 2: The Unvanquished, Apus Weg ins Leben - 2.: Der Unbesiegbare, Den obesegrade, Den ubeseirede, Den ubesejrede, Der Unbesiegte, El invencible, El invicto, L'invicte, L'invitto, Nepobedivi, Nieugięty, O Invencível, O Invicto, The Apu Trilogy Part 2, Voittamaton, Yenilmez, Ο ανίκητος, Непокоренный, अपराजितो, 大河のうた, 大河之歌, O anikitos, 아파라지토, 아푸 제2부: 불굴의 인간, De ubesejrede, 아푸 2 - 불굴의 인간, 아푸 제2부 - 불굴의 인간, Apu Trilogy 2: The Unvanquished, De ubeseirede, 아푸 2부 - 아파라지토, 아푸 제2부 - 아파라지토, 아푸 제2부: 아파라지토

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Цитаты

Sarbojaya Ray Что там, на Кеоратоле?
Apu [сонным голосом] Жарко до жути...
Sarbojaya Ray Что?
Apu Там кремации.
Sarbojaya Ray Понимаю... Надеюсь, ты осторожен на дорогах. Когда у тебя экзамены? После них можешь найти работу, а я останусь с тобой. Ты меня возьмёшь? А будет ли это когда-нибудь, интересно... Кто знает, сколько нам жить? Допустим, я серьёзно заболею... Я уже не так здорова, как раньше. По вечерам часто поднимается температура, аппетита нет. Хотела тебе сказать... да не смогла. Ты, наверное, не бросишь учёбу, чтобы за мной ухаживать, да? Потратишь ли свои деньги, чтобы оплатить моё лечение? Почему ты молчишь... Апу!

Отзывы о фильме

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