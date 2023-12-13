Во второй части трилогии Апу, несмотря на увещевания матери (мечтающей видеть сына священнослужителем), отправляется на учёбу в Калькуттский университет. Он оказывается вовлечённым в водоворот городской жизни и забывает о своих истоках. По возвращении в родную деревню юноша узнаёт, что мать умерла в его отсутствие. Предложение занять место деревенского священнослужителя ставит молодого человека перед нелёгким выбором.
|11 октября 1956
|Индия
|11 декабря 1957
|Франция
|11 октября 1956
|Швеция
|7
|22 сентября 2022
|Южная Корея
|15
|28 ноября 1970
|Япония
|G