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SuperFly

Суперфлай, 2018

2018 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Темнокожий парень, известный по прозвищу Священник, большую часть жизни провел на улице. С 11 лет он занимается тем, что торгует наркотиками на улицах Атланты. Незаконный бизнес разрастается, и теперь у преступника есть точки практически по всему городу. Но конкуренты наступают на пятки, и с каждым разом Священнику все тяжелее отвоевать собственное место под солнцем. Когда все выходит из-под контроля, он решет оставить незаконный бизнес. Но сначала ему предстоит заработать денег на безбедную жизнь.

  • Режиссер Кристиан Лутц работает под псевдонимом «Директор Икс».
  • Оригинальный саундтрек, звучащий в картине, написал исполнитель хип-хопа Future.
  • Лента является ремейком на фильмы жанра Blaxploitation. Он появился в 70-х годах, и был ориентирован на темнокожую аудиторию.
  • Когда Эдди открывает сейф в офисе Священника, то пароль к нему очень простой – 123456.
  • Режиссер был одним из консультантов по визуальной части при создании картины 1998 года «Живот». В «Суперфлае» есть определенные отголоски визуальной составляющей того фильма.
  • Съемки, монтаж и завершение производства ленты завершились за 5 месяцев. Съемочная группа работала с января по март 2018 года. А уже в июне фильм был выпущен.

Главный герой — криминальный авторитет, собирающийся уйти на покой, но решающий напоследок провернуть самую большую аферу в своей жизни.

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 28 августа 2018
Премьера в мире 13 июня 2018
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Директор Икс.
В ролях
Тревор Джексон
Джейсон Митчелл
Джейсон Митчелл
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Суперфлай 2 постера
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«Железный человек», «Кэрри» и другие фильмы пополнили Национальный кинореестр США Также в него были добавлены «Русалочка» и «Когда Гарри встретил Салли».
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