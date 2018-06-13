Суперфлай, 2018

Темнокожий парень, известный по прозвищу Священник, большую часть жизни провел на улице. С 11 лет он занимается тем, что торгует наркотиками на улицах Атланты. Незаконный бизнес разрастается, и теперь у преступника есть точки практически по всему городу. Но конкуренты наступают на пятки, и с каждым разом Священнику все тяжелее отвоевать собственное место под солнцем. Когда все выходит из-под контроля, он решет оставить незаконный бизнес. Но сначала ему предстоит заработать денег на безбедную жизнь.