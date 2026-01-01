После убийства режиссера Гордона Паркса мл. его место занимает продюсер первой части Сиг Шор, продолжая традиции жанра «blaxploitation» в сиквеле «Возвращение Суперфлая». Новый режиссер набирает новую команду актеров, включая номинанта на премию «Оскар» Маргарет Эйвери («Цветы лиловые полей») и будущую суперзвезду Сэмюэля Л. Джексона. Главный виновник успеха фильма-оригинала – легенда афроамериканской музыки Кёртис Мэйфилд – возвращается в качестве кинокомпозитора. Авторитет чернокожего кокаинового подполья Прист дорого заплатил за то, чтобы вырваться из криминального мира и начать новую жизнь в Европе. Прошло много лет, прежде чем он вернулся в родное нью-йоркское гетто, где недавно застрелили его друга-напарника Эдди. Оказывается, родина не забыла своего «героя», и уже в аэропорту Приста задерживают полицейские, чтобы завербовать и заслать шпионить в банду наркоторговцев. Одновременно об его возвращении узнают криминальные боссы, не строящие заковыристых планов – просто убрать Приста как можно быстрее.