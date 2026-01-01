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Постер фильма Возвращение Суперфлая
4.5
Киноафиша Фильмы Возвращение Суперфлая
4.5

Возвращение Суперфлая

, 1990
The Return of Superfly
США / драма, боевик, криминал / 18+
Постер фильма Возвращение Суперфлая
4.5

О фильме

После убийства режиссера Гордона Паркса мл. его место занимает продюсер первой части Сиг Шор, продолжая традиции жанра «blaxploitation» в сиквеле «Возвращение Суперфлая». Новый режиссер набирает новую команду актеров, включая номинанта на премию «Оскар» Маргарет Эйвери («Цветы лиловые полей») и будущую суперзвезду Сэмюэля Л. Джексона. Главный виновник успеха фильма-оригинала – легенда афроамериканской музыки Кёртис Мэйфилд – возвращается в качестве кинокомпозитора. Авторитет чернокожего кокаинового подполья Прист дорого заплатил за то, чтобы вырваться из криминального мира и начать новую жизнь в Европе. Прошло много лет, прежде чем он вернулся в родное нью-йоркское гетто, где недавно застрелили его друга-напарника Эдди. Оказывается, родина не забыла своего «героя», и уже в аэропорту Приста задерживают полицейские, чтобы завербовать и заслать шпионить в банду наркоторговцев. Одновременно об его возвращении узнают криминальные боссы, не строящие заковыристых планов – просто убрать Приста как можно быстрее.

В ролях

Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Nate Cabot
Тико Уэллс
Кристофер Карр
Tom Perkins
Карлос Карраско
Карлос Карраско
Hector Estrada
Леонард Л. Томас
Joey Maxwell
Луис Рамос
Manuel
Тимоти Д. Стикни
Нэйтан Парди
Priest
Нэйтан Парди
Priest
Маргарет Эйвери
Francine
Керк Тэйлор
Renaldo
Дэвид Гро
Inspector Wolinski
Режиссер Сиг Шор
Сценарист Anthony Wisdom
Композитор Кёртис Мэйфилд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 9 ноября 1990
Дата выхода
9 ноября 1990 США
MPAA R
Сборы в мире $610 402
Производство Crash Pictures
Другие названия
The Return of Superfly, Il ritorno di Superfly, O Regresso de Superfly, Powrót do Nowego Jorku, Superfly visszatér, スーパーフライ（1990）

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb

Отзывы о фильме

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