1 If You Want It (feat. Scar) Sleepy Brown 4:38

2 What's Up With That (feat. 21 Savage) Future 3:02

3 No Shame (feat. PARTYNEXTDOOR) Future 3:54

4 Walk On Minks Future / Xavier Dotson 3:38

5 Tie My Shoes (feat. Young Thug) Future 3:01

6 Stains Future 3:02

7 Show My Chain Some Love (feat. Young Thug) Future / Willie Byrd 2:32

8 R.A.N. Miguel / Rick Nowels 4:03

9 This Way Khalid, H.E.R. 3:31

10 Bag (feat. Yung Bans) Future 3:17

11 Drive Itself (feat. Lil Wayne) Future 3:35

12 Money Train (feat. Young Thug & Gunna) Future 2:44

13 Nowhere Future 4:31

14 Trappin' So Hard Rich The Kid, Rico Love / Diego Avendano 2:48

15 New Goals French Montana / Rico Love 4:02

16 That's How I Grew Up (feat. 21 Savage) G Herbo 3:41

17 Rep Yo Click (feat. Bangladesh, Freeway & CyHi the Prynce) Lil Jon 3:31

18 Please Forgive Lecrae, Sean Garrett, Crystal Nicole 2:40

19 Capone Suite (feat. Smif-N-Wessun) Rick Ross 4:53

20 Struggles (feat. Sleepy Brown) Future 2:27

21 Find My Way Out HoodCelebrityy 2:45

22 La Dueña A.CHAL / Mario Cáceres 2:30