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Постер фильма Прощай, самец!
6.7
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6.7

Прощай, самец!

, 1978
Ciao Maschio
Италия, Франция / фантастика, комедия, драма / 18+
Постер фильма Прощай, самец!
6.7

В ролях

Жерар Депардье
Жерар Депардье
Gerard Lafayette
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Luigi Nocello
Мимзи Фармер
Feminist Actress
Джеймс Коко
Andreas Flaxman
Джеральдин Фицджералд
Mrs. Toland
Эбигэйл Клэйтон
Angelica
Стефания Казини
Стефания Казини
Feminist Actress
Франческа Де Сапио
Франческа Де Сапио
Feminist Actress
Эвон Лонг
Miko
Nathalie Bernart
Режиссер Марко Феррери
Сценарист Марко Феррери, Жерар Браш, Рафаэль Аскона
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 24 февраля 1978
Дата выхода
20 апреля 1979 Германия 16
24 февраля 1978 Италия
24 мая 1978 Франция
Производство 18 Dicembre, Prospectacle, Action Films
Другие названия
Ciao maschio, Bye Bye Monkey, Adeus Macho, Adiós al macho, Adiós, mono, Adjø apekatt, Affentraum, Alaston serkku, Apans dröm, Geia sou pithike, Güle Güle Maymun, Rêve de singe, Szia, majom!, Żegnaj, małpko, Γεια σου πίθηκε, Прощай, самец, Сбогом, самецо, バイバイ・モンキー コーネリアスの夢, 猴子再见

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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