Детали фильма
Страна
Италия / Франция
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1978
Премьера в мире
24 февраля 1978
Дата выхода
|20 апреля 1979
|Германия
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|16
|24 февраля 1978
|Италия
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|24 мая 1978
|Франция
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Производство
18 Dicembre, Prospectacle, Action Films
Другие названия
Ciao maschio, Bye Bye Monkey, Adeus Macho, Adiós al macho, Adiós, mono, Adjø apekatt, Affentraum, Alaston serkku, Apans dröm, Geia sou pithike, Güle Güle Maymun, Rêve de singe, Szia, majom!, Żegnaj, małpko, Γεια σου πίθηκε, Прощай, самец, Сбогом, самецо, バイバイ・モンキー コーネリアスの夢, 猴子再见