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"О Аррабаль! Как удалось тебе оставаться столь бесстыдно занимательным?" (Милан Кундера)
Второй фильм Фернандо Аррабаля - признанный шедевр сюрреализма, который стал самым бредовым, возмутительным и шокирующим кинопроизведением драматурга и режиссера, направленным против буржуазной морали, традиционной религии и социальных отношений, жестко обнажившим внутреннюю прелесть и муку так называемого "нормального человека". Герой картины Аден бежит от общества в пустыню после загадочной смерти своей деспотичной и сексуально неуравновешенной матери, где встречает отшельника Марвела, открывающего ему суть вещей.
Франция, 1973
|22 ноября 1973
|Франция