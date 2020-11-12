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Постер фильма Я пойду как бешеный конь
6.3
Киноафиша Фильмы Я пойду как бешеный конь
6.3

Я пойду как бешеный конь

, 1973
I Will Walk Like a Crazy Horse
Франция / драма / 18+
Постер фильма Я пойду как бешеный конь
6.3

О фильме

"О Аррабаль! Как удалось тебе оставаться столь бесстыдно занимательным?" (Милан Кундера)

Второй фильм Фернандо Аррабаля - признанный шедевр сюрреализма, который стал самым бредовым, возмутительным и шокирующим кинопроизведением драматурга и режиссера, направленным против буржуазной морали, традиционной религии и социальных отношений, жестко обнажившим внутреннюю прелесть и муку так называемого "нормального человека". Герой картины Аден бежит от общества в пустыню после загадочной смерти своей деспотичной и сексуально неуравновешенной матери, где встречает отшельника Марвела, открывающего ему суть вещей.

Франция, 1973

В ролях

Эмманюэль Рива
Эмманюэль Рива
Джордж Шэннон
Хашеми Марзук
Marvel
Франсуа Шатле
Le prédicateur
Gerard Borlant
Le concierge
Jean Chalon
Le maître d'hôtel
Рауль Кюре
Commissaire Falcon
Marie France
Bijou-Love
Люк Герен
Aden enfant
Винсент Ло Монако
Le garçon de café
Антуан Марин
Le boucher
Pedro Meca
Le 1er mangeur
Режиссер Фернандо Аррабаль
Сценарист Фернандо Аррабаль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 22 ноября 1973
Дата выхода
22 ноября 1973 Франция
Производство Babylone Films, Société Générale de Production
Другие названия
J'irai comme un cheval fou, I Will Walk Like a Crazy Horse, Irei Como um Cavalo Louco, Я пойду как бешеный конь, Andrò come un cavallo pazzo, Arrabal: Als een dol paard, Çılgın Bir At Gibi Gideceğim, I Will Go Like a Wild Horse, Ich werde laufen wie ein verrücktes Pferd, Iré como un caballo loco, Jag ska löpa som en galen häst, Jeg skal storme fram som en gal hest, Popędzę jak szalony koń, Saavun kuin hullu hevonen, Úgy fogok sétálni, mint egy őrült ló, Я поскачу как бешеный конь

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

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