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Закари Артур
Закари Артур
Zackary Arthur
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Закари Артур
Zackary Arthur
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Дата рождения
12 сентября 2007
Возраст
14 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Биография Закари Артура
Родился 12 сентября 2007 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Новости о персоне
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Второй сезон «Чаки» выйдет в этом году
Новостью с логотипом поделился Дон Манчини.
Написать
28 февраля 2022 15:00
Сериал о кукле-убийце «Чаки» продлен на второй сезон
Первый сезон хоррора был успешен.
Написать
30 ноября 2021 13:16
Первый эпизод сериала «Чаки» стал одной из самых популярных телепремьер 2021 года
Суммарно серия набрала более 7 миллионов просмотров.
Написать
27 октября 2021 13:40
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