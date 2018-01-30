«Мама и папа»: Рецензия Киноафиши

Передышка Z

Семью Райанов можно было бы назвать идеальной. Муж заботится об обеспечении детей и всегда на работе, красавица-жена следит за собой и за стабильностью в доме, а двое детей старательно учатся. На самом же деле муж спит на работе, а между делом развлекается, просматривая видеоролики эротического содержания, а его супруга всеми силами старается удержать красоту. Их психическое состояние совершенно нестабильно, они еле справляются с эмоциями, чтобы не нахамить прислуге и соседям, между собой они делят давно распределенные обязанности и не мешают друг другу. Дети у них тоже те еще фрукты: старшая крадет деньги из дома и не общается с родителями, а малолетний сын часто шалит и постепенно выходит из-под контроля.

Кадр из фильма «Мама и папа»

Одним ничего не предвещавшим прекрасным днем взрослые неожиданно подвергаются «нападению» белого шума из телевизоров и радио. Из-за этого они, выйдя на тропу войны, только и мечтают о том, как бы им убить своих отпрысков. Узнав о случившемся, дочь Райанов Карли спешит домой из школы, чтобы забрать младшего брата, пока родители не опередили ее и не убили малыша. Взрослые перехватывают отпрысков и загоняют в подвал. И когда кажется, что выхода нет, в гости к Райанам стучатся бабушка и дедушка, которые тоже жаждут крови.

Кадр из фильма «Мама и папа»

Еще на уровне трейлера и вступительных титров «Мама и папа» очень походит на внебрачного ребенка «Грайндхауса» Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Те же основы и чрезмерная жестокость, правда, не хватает чернушного юмора, который обычно присущ проектам создателей «От заката до рассвета». Безвкусие автора «Призрачного гонщика 2» Брайана Тейлора прет со всех сторон, а благодаря уже привычному для его работ резкому монтажу и безбашенному саундтреку зрители могут безошибочно определить, чей проект перед ними. Новостные сводки постоянно подбрасывают масла в огонь, телевизор здесь является не только источником заражения, но и основной сатирой на общество, чьи обитатели быстрее загнутся, чем выключат «зомбоящик».

Кадр из фильма «Мама и папа»

Николас Кейдж стал в «Маме и папе» своего рода Джейсоном Стэйтемом (привет, «Адреналин»!), но без проблем с сердцем, зато такой же неуемный и неубиваемый. А вот его экранная супруга Сэльма Блэр так и не может выйти из своего образа современного эльфа - как выглядела всегда страннее всех, так и продолжает. Зато в роли беспринципного дедушки зажег Лэнс Хенриксен, больше всего известный по серии фильмов «Чужие». Создатели поначалу играют со зрителями в игру «правда или ложь», заполняя историю вариантами событий, которые представляют себе герои. Напряжение так и прет с экрана. А когда для детей наступает «апокалипсис», они со спокойной совестью обсуждают фильмы, где происходило нечто подобное.

Кадр из фильма «Мама и папа»

Фильм «Мама и папа», конечно, по-хорошему должен был бы стать язвительной и острой короткометражкой. Правда, режиссеру Брайану Тейлору не хватило денег и наглости на полнейший расколбас и сумасшествие, которыми он активно пользовался на съемках «Адреналинов». Да, задатки есть, и каждый флешбек подобран и втиснут не просто так, но после просмотра остается гнетущее чувство, что зрителей обманули - затравку показали, а остальное приберегли до следующего раза. Концептуально «Мама и папа» очень похож на проекты продюсера Джейсона Блума - тот же почерк, чернуха и общие социальные мотивы в поведении героев. Но в данном случае все показано предельно цензурно, благочестиво и без лишних подробностей. Картина больше берет от классических хорроров и триллеров, которые пугали неведением и предвещали ужас. Хотя фильмографию Николаса Кейджа такие проекты потихоньку и оттирают от совсем уж проходных картин.

Дмитрий Бортников