Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кунг-фу жеребец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
OperaHD: Дон Карлос
Киноафиша Фильмы OperaHD: Дон Карлос
Don Carlo

OperaHD: Дон Карлос, 2017

2017 / Франция
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

«Дон Карлос» Верди, несомненно, опера, выдающаяся во всех отношениях. Произведение, созданное итальянским композитором на французском языке, концентрирует наше внимание на атмосфере войны с Испанией, на человеческой меланхолии и судьбе Фландрии. В этой опере переплетаются политика, религия, история и психоанализ, и всё это еще более усугубляет страхи и запреты, лежащие между героями. Кшиштоф Варликовский до основания разбирает эту населенную призраками трагедию и помещает самое главное в центр воображаемой картины, более настоящей, чем историческая реальность. Вместе с дирижером Филиппом Йорданом режиссер представляет зрителю самый первый вариант этой великой пятиактной оперы: редакцию, которую Верди создал для премьеры в 1867 году. Вслед за этой исторической редакцией «Дона Карлоса» Парижская опера покажет в 2019 году пятиактную итальянскую версию.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 4 часа 50 минут
Год выпуска 2017
Возраст 12+
Режиссер
Кшиштоф Варликовский
В ролях
Йонас Кауфманн
Соня Йончева
Элина Гаранча
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
OperaHD. ONP Опера: Богема
OperaHD. ONP Опера: Богема (2017)
0
Кармен
Кармен (2012)
7.071429
Зальцбург-100: Электра
Зальцбург-100: Электра (2020)
7.642857
TheatreHD: Кавалер розы
TheatreHD: Кавалер розы (2017)
0
TheatreHD: Самсон и Далила
TheatreHD: Самсон и Далила (2018)
0
TheatreHD: Девушка с Запада
TheatreHD: Девушка с Запада (2018)
0
ROHD: Отелло
ROHD: Отелло (2016)
0
Вертер (2014)
0
Роберто Девере
Роберто Девере (2016)
0
TheatreHD: Тоска
TheatreHD: Тоска (2018)
0
Милосердие Тита (2012)
0
TheatreHD: Богема
TheatreHD: Богема (2018)
0
Постер фильма OperaHD: Дон Карлос 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Kinoafisha.info App