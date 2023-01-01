OperaHD: Дон Карлос, 2017

«Дон Карлос» Верди, несомненно, опера, выдающаяся во всех отношениях. Произведение, созданное итальянским композитором на французском языке, концентрирует наше внимание на атмосфере войны с Испанией, на человеческой меланхолии и судьбе Фландрии. В этой опере переплетаются политика, религия, история и психоанализ, и всё это еще более усугубляет страхи и запреты, лежащие между героями. Кшиштоф Варликовский до основания разбирает эту населенную призраками трагедию и помещает самое главное в центр воображаемой картины, более настоящей, чем историческая реальность. Вместе с дирижером Филиппом Йорданом режиссер представляет зрителю самый первый вариант этой великой пятиактной оперы: редакцию, которую Верди создал для премьеры в 1867 году. Вслед за этой исторической редакцией «Дона Карлоса» Парижская опера покажет в 2019 году пятиактную итальянскую версию.