ROHD: Отелло, 2016

Лауреат премии Лоуренса Оливье, режиссер Кейт Уорнер представит публике новую постановку «Отелло» Джузеппе Верди, в которой заглавную партию ревнивого венецианского мавра впервые исполнит всемирно известный тенор Йонас Кауфманн. В роли Дездемоны выступит сопрано Мария Агреста, а в роли мстительного противника главного героя, Яго, — баритон Людовик Тезье. Подлинный шедевр мирового оперного искусства «Отелло» Джузеппе Верди — собрание восхитительных дуэтов, пронзительных сольных и мощных хоровых арий. Изумительно точная передача подлинного духа шекспировской трагедии достигается кропотливой и слаженной работой звездного состава исполнителей главных ролей, хора Королевской оперы и оркестра Королевского оперного театра. Дуэт Отелло и Дездемоны из первого акта, проникнутый восторгом взаимной любви, заслуженно считается одним из самых чувственных и одновременно тревожных любовных дуэтов в европейской оперной музыке. «Клятва мести» во втором акте, ария Отелло в третьем, пронзительная «Песня об иве» и молитва Дездемоны, а также монолог Отелло в четвертом действии, знаменующем собой вершину трагедии, остаются в памяти как главные драматургические моменты и музыкальные номера этой великой оперы. Дирижировать оркестром, которому, по мнению музыковедов, в «Отелло» отведена роль полноценного участника действия, будет Антонио Паппано, музыкальный директор Королевской оперы.