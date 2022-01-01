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ROHD: Отелло
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ROHD: Отелло, 2016

2016 / Великобритания
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О фильме

Лауреат премии Лоуренса Оливье, режиссер Кейт Уорнер представит публике новую постановку «Отелло» Джузеппе Верди, в которой заглавную партию ревнивого венецианского мавра впервые исполнит всемирно известный тенор Йонас Кауфманн. В роли Дездемоны выступит сопрано Мария Агреста, а в роли мстительного противника главного героя, Яго, — баритон Людовик Тезье. Подлинный шедевр мирового оперного искусства «Отелло» Джузеппе Верди — собрание восхитительных дуэтов, пронзительных сольных и мощных хоровых арий. Изумительно точная передача подлинного духа шекспировской трагедии достигается кропотливой и слаженной работой звездного состава исполнителей главных ролей, хора Королевской оперы и оркестра Королевского оперного театра. Дуэт Отелло и Дездемоны из первого акта, проникнутый восторгом взаимной любви, заслуженно считается одним из самых чувственных и одновременно тревожных любовных дуэтов в европейской оперной музыке. «Клятва мести» во втором акте, ария Отелло в третьем, пронзительная «Песня об иве» и молитва Дездемоны, а также монолог Отелло в четвертом действии, знаменующем собой вершину трагедии, остаются в памяти как главные драматургические моменты и музыкальные номера этой великой оперы. Дирижировать оркестром, которому, по мнению музыковедов, в «Отелло» отведена роль полноценного участника действия, будет Антонио Паппано, музыкальный директор Королевской оперы.

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 12+
Режиссер
Борис Кудличка
В ролях
Йонас Кауфманн
Мария Агреста
Людовик Тезье
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма ROHD: Отелло 1 постер
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