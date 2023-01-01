Кармен, 2012

«Опера Бизе — шедевр, одна из тех немногих вещей, которым суждено отразить в себе в сильнейшей степени музыкальные стремления целой эпохи. Лет через десять «Кармен» будет самой популярной оперой в мире…»,- писал в 1880г П.И.Чайковский. Слова великого русского композитора оказались пророческими: опера «Кармен» и по сей день является одной из самых популярных. Сложно поверить, что её премьера, состоявшаяся в Париже в театре «Опера-Комик» 3 марта1875 года, закончилась провалом, с которым многие ошибочно связывают скорую кончину Жоржа Бизе (композитор умер через три месяца от сердечного приступа). Но в Вене (1875), Петербурге (1878) и многих других городах Европы ее успех был поистине триумфальным. В Париже постановка «Кармен» была возобновлена в 1883 году в редакции Эрнеста Гиро, который заменил разговорные диалоги речитативами и добавил балетные сцены в финале оперы, взяв музыку из других произведений Бизе.

Взяв за основу сюжет одноименной новеллы Проспера Мариме, опытные литераторы Анри Мельяк и Людовик Галеви мастерски разработали либретто, насытив его драматизмом, углубили эмоциональные контрасты, создали выпуклые образы действующих лиц, во многом отличные от их литературных прототипов. Раздвинув рамки повествования, авторы оперы ввели в действие колоритные народные сцены: жизнь темпераментной, пестрой толпы под жгучим солнцем юга, романтические фигуры цыган и контрабандистов, приподнятая атмосфера боя быков с особой остротой и яркостью подчеркивают в опере самобытные характеры героев и драматизм их судеб. Действие разворачивается в Испании в первой половине 19века. Влюблённый в цыганку Кармен, драгун Дон Хозе забывает свою невесту Микаэлу, дезертирует из армии и присоединяется к контрабандистам. Угрызение совести и тоска по родному дому приносят ему страдания. И в скором времени, страдания драгуна умножаются: его любовь лишается взаимности, Кармен увлекается отважным тореадором Эскамильо. Во время боя быков Хозе выслеживает Кармен и взывает к их любви. «Свободной родилась — свободной и умру», — гордо говорит она. В порыве гнева Хозе убивает возлюбленную. Смертью она утверждает свою свободу.

При участии Анны Катерины Антоначчи, выдающейся певицы и актрисы своего поколения, и Йонаса Кауфмана, артиста, имя которого в афише гарантирует аншлаги практически на любое название в лучших европейских и американских оперных домах, привнесших исключительное любовное напряжение в драму Кармен и Дона Хозе, постановка Королевского театра Ковент-Гарден являет собой омрачённую страсть в роскошной интерпретации одной из величайших мировых опер. Под взмахами дирижёрской палочки Антонио Паппано, неотразимая партитура Жоржа Бизе переносит на передний план всю трагичность сильнейшей постановки музыкального шедевра, насладиться которым, хоть раз в жизни, должен каждый из нас.