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Зальцбург-100: Электра
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Salzburg-100: Elektra

Зальцбург-100: Электра, 2020

2020 / Австрия
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О фильме

«Была яТрупом чёрным средь живущих всех,А в этот час я стала вдругПламенем жизни, и это пламяСожжёт весь страшной жизни мрак!» – такие слова говорит Электра своей сестре Хризотемиде в ответ на объявление той, что их брат Орест чудом вернулся после убийства матери Клитемнестры и её любовника Эгисфа, и все приветствуют его с ликованием. После чего Электра произносит свой последний монолог и падает мёртвой: Несу я блаженства бремя и танцуюЗдесь всем я. Кто счастлив здесь, как я,Тому пример: танец в молчании!Месть за её отца Агамемнона наконец свершилась, цикл насилия закончен, и теперь, возможно, начнётся цикл жизни. Одинокая в своём безумии, поглощённая призраком отца, Электра – словно живая покойница. Она умирает через несколько минут после своей матери, которая, конечно, была для неё врагом, но без которой жизнь больше не имеет смысла, так как вчерашний мир, каким бы он ни был, представлял единственный смысл существования Электры, а теперь его нет. Только Орест и Хризотемида будут пытаться вернуть жизнь этой выжженной пустыне. Цикл катастроф, начавшийся 20 лет назад с принесения в жертву их сестры Ифигении для победы греческой армии в Троянской войне, наконец завершился. Оресту теперь предстоит жить с бременем непростительного убийства на совести, убийства матери. А ночью в Микенах Электра умирает от ментального и физического истощения, увидев исполнение своей единственной мечты, умирает, танцуя вокруг секиры, от которой погиб её отец.Великолепная и жестокая пьеса Гуго фон Гофмансталя, написанная непревзойдённо богатым и красочным языком, была впервые поставлена в 1903 году в Берлине; режиссёром выступил Макс Рейнхардт. Пьеса имеет лишь отдалённое сходство с оригинальным текстом Софокла. На молодого австрийского драматурга оказали большое влияние такие произведения, как «Рождение трагедии из духа музыки» Фридриха Ницше и совсем недавние на то время «Исследования истории» Йозефа Брейера и «Толкование сновидений» Зигмунда Фрейда. В конце XIX – начале XX века чарующий образ Древней Греции Винкельмана и Гёте явил миру свою гораздо более мрачную, жестокую, почти варварскую сторону. Лабиринты человеческой души стали тонуть во мраке, воображение творцов подстёгивали патологии, сформулированные новой наукой психоанализа и придававшие дополнительную глубину вымышленным персонажам.Увидев Гертруду Эйзольдт в главной роли Электры, баварский композитор пришёл в восторг и уже в ноябре 1903 года решил написать на основе пьесы одноактную оперу. Штраус слегка сократил либретто, дабы сконцентрировать внимание на взаимоотношениях между сёстрами – смертоносной Электрой и полной жизни Хризотемидой, а также между Электрой и её матерью Клитемнестрой, Электрой и её братом Орестом, который является ей в сумерках, словно видение, даёт ей новый смысл жизни и совершает месть, о которой она так мечтала.На сочинение оперы ушло три года, и 25 января 1909 года Рихард Штраус представил своё произведение в дрезденском Королевском оперном театре. Эффект был сногсшибательный: с первых же аккордов композитор погрузил слушателей в необычайное напряжение. Скорбь Электры, её первые слова «Одна, о, всё одна!», а затем призыв к Агамемнону и отчаянную мольбу о возвращении призрака отца в тот час, когда он был убит Клитемнестрой, невозможно забыть; это шедевр современной музыки.

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Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2020
Возраст 16+
Режиссер
Кшиштоф Варликовский
В ролях
Аушрине Стундите
Асмик Григорян
Михаэль Лауренц
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зальцбург-100: Электра 1 постер
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Каро Sky 17 Авиапарк
19:30
Полное расписание и билеты
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«Зальцбург-100: Электра» в кинотеатрах

Сегодня 20 пт 22
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Каро Sky 17 Авиапарк Беговая
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