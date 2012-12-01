Оповещения от Киноафиши
Милосердие Тита

La clemenza di Tito 18+
О фильме

«Милосердие Тита», последняя опера Моцарта на итальянском языке, представлена харизматичным составом исполнителей во главе со специалистом по барочной музыке Гарри Бикетом и Джузеппе Фильяноти в заглавной партии римского императора Тита. Барбара Фриттоли споет мстительную Вителлию, дочь прежнего императора, чей план убить Тита осложняется ее романом с молодым римским патрицием Секстом (Элина Гаранча). Кейт Линдси и Люси Кроу сыграют молодую влюбленную пару, Анния и Сервилию. Стилизованная постановка Жан-Пьера Поннелля является одним из самых знаменитых спектаклей легендарного режиссера.
Продолжительность 3 часа 6 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 1 декабря 2012
Сборы в мире $106 541
Производство The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Mozart: La clemenza di Tito
Режиссер
Гарри Бикет
Жан-Пьер Поннелль
В ролях
Люси Кроу
Барбара Фриттоли
Элина Гаранча
Кейт Линдси
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Милосердие Тита
OperaHD: Дон Карлос 7.9
OperaHD: Дон Карлос (2017)
TheatreHD: Самсон и Далила 7.2
TheatreHD: Самсон и Далила (2018)
TheatreHD: Кавалер розы 7.9
TheatreHD: Кавалер розы (2017)
Роберто Девере 8.6
Роберто Девере (2016)
Вертер 7.5
Вертер (2014)
Любовный напиток 0.0
Любовный напиток (2014)

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 11 голосов
8.5 IMDb
