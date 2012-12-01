«Милосердие Тита», последняя опера Моцарта на итальянском языке, представлена харизматичным составом исполнителей во главе со специалистом по барочной музыке Гарри Бикетом и Джузеппе Фильяноти в заглавной партии римского императора Тита. Барбара Фриттоли споет мстительную Вителлию, дочь прежнего императора, чей план убить Тита осложняется ее романом с молодым римским патрицием Секстом (Элина Гаранча). Кейт Линдси и Люси Кроу сыграют молодую влюбленную пару, Анния и Сервилию. Стилизованная постановка Жан-Пьера Поннелля является одним из самых знаменитых спектаклей легендарного режиссера.

