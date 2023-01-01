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Werther

Вертер, 2014

2014
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Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2014
Возраст 18+
Режиссер
Ричард Эйр
В ролях
Лизетт Оропеза
Элина Гаранча
Давид Бизич
Йонас Кауфман
Все актеры и съемочная группа
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