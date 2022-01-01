OperaHD. ONP Опера: Богема, 2017

«Кто я? Поэт. Что делаю? Пишу. А как живу? Живу». — Рудольф, действие I. Никто не сумел изобразить жизнь нищих, голодающих творцов в Париже середины XIX века так хорошо, как писатель Анри Мюрже в своем романе «Сцены из жизни богемы». Его «богемцы» готовы сжечь рукопись для тепла и все же в век победившего буржуазного материализма грезят об иной жизни. На основе этих богемных сцен Пуччини написал грустную и трогательную историю, одну из самых прекрасных опер в истории музыки — повесть о поэте Рудольфе и хрупкой Мими. Режиссером новой постановки выступил Клаус Гут, поместивший сюжет в лишенное надежды будущее, где любовь и искусство становятся единственным средством сохранить собственную душу.