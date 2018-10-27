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Слоны могут играть в футбол Слоны могут играть в футбол
Киноафиша Фильмы Слоны могут играть в футбол Отзывы о фильме «Слоны могут играть в футбол»
Слоны могут играть в футбол 2018 / Россия
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Слоны могут играть в футбол»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Дмитрий приезжает в командировку в город, где он вырос, и попадает на день рождения дочери старинного товарища. Они начинают общаться, и, казалось бы, их ничего не связывает, слишком большая разница в возрасте и разные представления о жизни, но при этом они становятся идеальными собеседниками. Им великолепно удается молчать, находясь рядом, ведь зачем говорить, когда все понятно без слов. Дмитрий показывает ей город, каким он запомнил его еще с юности, а Маша рассказывает в перерывах молчанки…

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xurgina 27 октября 2018, 18:38
Оценка
Небанальный сюжет, полное отсутствие пошлостей. В жанре написано "эротика", хотя в фильме нет ни одной эротической сцены )))) Сравнение с Лолитой имеет место быть, хотя фильм совсем о других чувствах. Нам с мужем очень понравилось.
27 октября 2018, 18:38 Ответить
Мария Черных 3 ноября 2018, 12:10
Оценка
Фильм немного странный, но очень интересный, так как нет какого-либо полного описания фильма, и непонятно, чего ждать. Сюжет разворачивается вообще не так, как я себе представляла, что и делает его очень необычным. Много символов, игры словами. Комическое сменяется трагическим. Юмор весьма не банален, что тоже довольно интересно. Приятно, что не было пошлых постельных сцен, иначе фильм был бы совершенно о другом. Короче говоря, фильм стоит посмотреть!
3 ноября 2018, 12:10 Ответить
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