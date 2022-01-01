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Ксения Кубасова
Ксения Кубасова
О персоне
Фильмография
Ксения Кубасова
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Дата рождения
8 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Ксении Кубасовой
Родилась 8 июня 1986 года.
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Фильмография Ксении Кубасовой
Слоны могут играть в футбол
мелодрама, эротика
2018, Россия
6.0
Интим не предлагать
мелодрама
2016, Россия
6.0
Мадемуазель Нитуш
спектакль
2016, Россия
0.0
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