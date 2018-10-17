«Слоны могут играть в футбол»: Рецензия Киноафиши

Пожизненный папочка

Дмитрий приезжает в командировку в город, где он вырос, и попадает на день рождения дочери старинного товарища. Они начинают общаться, и, казалось бы, их ничего не связывает, слишком большая разница в возрасте и разные представления о жизни, но при этом они становятся идеальными собеседниками. Им великолепно удается молчать, находясь рядом, ведь зачем говорить, когда все понятно без слов. Дмитрий показывает ей город, каким он запомнил его еще с юности, а Маша рассказывает в перерывах молчанки про молодых художников и поэтов. Но командировка заканчивается, и он возвращается в шумную и постоянно находящуюся в движении Москву. Между встречами, спортом и вечеринками Дмитрий встречает новый объект «обожания» и включается в новую «игру». Находит необходимую информацию в социальных сетях и любыми способами пытается стать частью жизни «жертвы».

Кадр из фильма «Слоны могут играть в футбол»

Человек-пароход Михаил Сегал не только режиссер, чьи работы нужно и важно смотреть, а еще и талантливый писатель. Его книги частенько тяжело, но интересно читать. Михаилу всегда есть что сказать, чем удивить. Хотя некоторые его образы и сюжеты вызывают раздражение и недоумение. «Слоны могут играть в футбол» Сегала вышли очень литературными, с героями, за которыми интересно наблюдать, без предыстории и финала, где зрители сами додумывают общую картину происходящего с Дмитрием и его объектами обожания. Эта история - сосредоточение всего, о чем уже говорил Михаил как в кино, так и литературе. Есть здесь и мысли из «Кино про Алексеева» и из ставшей уже притчей во языцех «Почему старик еще жив», а также из финальной истории «Рассказов», которую чаще всего именуют «О чем с тобой тра..ся?». Все это разбавлено мыслями об офисной работе и озвучено саундтреком, написанным также Сегалом.

Кадр из фильма «Слоны могут играть в футбол»

Балом в «Слонах» правит не столько Сегал (он заявляет основу, правила и задает ритм истории), а Владимир Мишуков, который продолжает играть героев, как уже было в картине «Рыба-мечта», неспособных существовать в реальном мире, хотя на первый взгляд они вполне обеспечены и всем довольны. Его объектами любви и заботы стали дебютантки: Софья Гершевич, Варвара Пахомова и Александра Быстржицкая. В каждой из них есть своя изюминка, а главное они молоды и пока еще не заморочены всеобщим безумием взрослых, которое так тяготит Дмитрия. В «Слонах» засветился и сам Михаил Сегал в роли отца одной из девушек, другим папой стал режиссер «Дурака» Юрий Быков.

Кадр из фильма «Слоны могут играть в футбол»

К Дмитрию и «Слонам» можно относиться по-всякому. Все зависит от отношения к первой части истории, дальше все будет меняться и к финалу зрители придут уже с совершенно иным восприятием героя. Владимир Мишуков сыграл современного рыцаря, который видя, как плохо в мире с мужчинами и как отстраненно они ведут себя с девушками, становится для них отцом. Читая «Дориана Грея» и в любой удобный момент смотря в окно, он все больше убеждается, что именно в этом и есть его призвание и главная жизненная цель. Так еще и отцовский инстинкт просыпается, и Дмитрий помогает своим «дочерям» не только финансово, но и с молодыми людьми, вытаскивает из депрессии и много чего еще делает во славу слабого пола.

Кадр из фильма «Слоны могут играть в футбол»

«Слоны могут играть в футбол» - непростая история с многочисленными вопросами, на которые зрителям придется отвечать самостоятельно. Михаил Сегал, как знатный охотник, знакомит кинопублику с героями, проблемами и миром, который и так хорошо всем знаком. Здесь есть многое, благодаря чему «Слоны» могут оказаться одним из главных проектов в жизни Сегала, хотя есть и многочисленные недосказанности, которые можно формулировать совершенно по-разному. Но для российского кино такие проекты - открытие, т.к. слишком редко режиссеры стали заигрывать со своей публикой, позволяя им самим выбирать правильный ответ.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Слоны могут играть в футбол»