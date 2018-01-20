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Зеленые коты Зеленые коты
Киноафиша Фильмы Зеленые коты Отзывы о фильме «Зеленые коты»
Green Cats / Rohelised kassid Зеленые коты 2017 / Эстония
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Зеленые коты»

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Ludmilla Zenzina 20 января 2018, 23:08
Оценка
Очень добрый фильм, много юмора. замечательные актеры. жаль. что конец такой грустный. комедией я его не назвала бы.
20 января 2018, 23:08 Ответить
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