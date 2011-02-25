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Дочь кладбищенского смотрителя
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Дочь кладбищенского смотрителя, 2011

2011 / Эстония / Финляндия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

8-летняя Люcия из маленького эстонского поселка живет нескучной озорной жизнью, во многих аспектах напоминающей жизнь Пеппи Длинный чулок из одноименной сказки. Но не всё так уж радужно в в её юной судьбе. Отец девочки Кайдо — смотритель местного кладбища, ремонтирующий на досуге старые машины или подрабатывающий в округе строительными работами. Мама Мария год назад потеряла работу в местном сельском магазине и с тех пор пьет и устраивает посиделки с себе подобными. Но вскоре случается весьма неожиданное событие — финские кладбищенские смотрители приглашают своих эстонских коллег в гости — и Кайдо, Мария и Люция попадают таким образом на неделю в Финляндию, где они поселяются у весьма эмансипированной женщины-пастора Сирпы. За эту неделю жизнь всех членов семьи изменится кардинально и бесповоротно…

6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 25 февраля 2011
Режиссер
Катрин Лаур
В ролях
Мария Авдюшко
Эпп Эеспаев
Юлле Кальюсте
Анти Кобин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дочь кладбищенского смотрителя 1 постер
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