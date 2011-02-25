Дочь кладбищенского смотрителя, 2011

8-летняя Люcия из маленького эстонского поселка живет нескучной озорной жизнью, во многих аспектах напоминающей жизнь Пеппи Длинный чулок из одноименной сказки. Но не всё так уж радужно в в её юной судьбе. Отец девочки Кайдо — смотритель местного кладбища, ремонтирующий на досуге старые машины или подрабатывающий в округе строительными работами. Мама Мария год назад потеряла работу в местном сельском магазине и с тех пор пьет и устраивает посиделки с себе подобными. Но вскоре случается весьма неожиданное событие — финские кладбищенские смотрители приглашают своих эстонских коллег в гости — и Кайдо, Мария и Люция попадают таким образом на неделю в Финляндию, где они поселяются у весьма эмансипированной женщины-пастора Сирпы. За эту неделю жизнь всех членов семьи изменится кардинально и бесповоротно…