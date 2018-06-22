Однокашники, 2018

Эмберсон — очкастый «ботаник», пользующийся у одноклассников своеобразной популярностью: как объект насмешек и не слишком болезненного, но чертовски унизительного рукоприкладства. О романтических увлечениях он даже не задумывается и с раскованной французской девчонкой Аньес — дочкой нового учителя — знакомится случайно. А продолжает знакомство как посланник настоящей школьной звезды, первого в спорте красавчика Винчестера, для которого умник Эмберсон снял нечто вроде видеоклипа. С фантазией у Винчестера проблемы, и Эмберсон становится его невидимым альтер эго, вступая с Аньес в затейливую переписку. Девушка, само собой, влюбляется — вот только точно ли в Винчестера?.. Закрытая британская школа для мальчиков с её почти военизированным уставом и собственной «дедовщиной» (за внешним джентльменством кроются вполне зверские нравы) — обожаемое британскими кинематографистами пространство. Тут и смех, и грех; подростковая агрессия и хрупкость проявляются ярче, чем где-либо еще. Первый фильм Тоби МакДональда использует этот ресурс по полной. И органично встраивает в него вечный сюжет «Сирано де Бержерака», который интернациональное актерское трио — Алекс Лоутер («Игра в имитацию», 2014; «Конец ***ного мира», 2017; 18-летний Кристофер Робин в байопике, гостившем на предыдущем фестивале «Новое британское кино»), Полин Этьен («Монахиня», 2013) и Джона Хауэр-Кинг («Открытки из Лондона», 2018) — разыгрывает с видимым удовольствием.