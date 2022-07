1 Main Titles - Overture Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 2:23

2 Deceleration Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 0:55

3 Once Around Altair Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:11

4 The Landing Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 0:51

5 Flurry of Dust - A Robot Approaches Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:13

6 A Shangri-La in the Desert / Garden With Cuddly Tiger Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:35

7 Graveyard - A Night With Two Moons Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:16

8 Robby, Make Me a Gown Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:19

9 An Invisible Monster Approaches Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 0:49

10 Robby Arranges Flowers, Zaps Monkeys Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:18

11 Love at the Swimming Hole Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 3:13

12 Morbius Study Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 0:39

13 Ancient Krell Music Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:50

14 The Mind Booster - Creation of Matter Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 0:58

15 Krell Shuttle Ride and Power Station Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 2:34

16 Giant Footprints in the Sand Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 0:48

17 Nothing Like This Claw Found in Nature Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:25

18 Robby, the Cook, and Sixty Gallons of Booze Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:06

19 Battle with Invisible Monster Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 2:55

20 Come Back to Earth with Me Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:20

21 The Monster Persues - Morbius Is Overcome Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 5:50

22 The Homecoming Louis Barron, Bebe Barron / Bebe Barron 1:59