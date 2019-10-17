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Бой Атбая
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Boy Atbaya

Бой Атбая, 2019

2019 / Казахстан
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 17 октября 2019
Режиссер
Адильхан Ержанов
В ролях
Асель Садвакасова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бой Атбая 2 постера
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