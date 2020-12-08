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Адильхан Ержанов

Adilkhan Yerzhanov
Адильхан Ержанов
Адильхан Ержанов Adilkhan Yerzhanov
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Дата рождения
7 августа 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Адильхан Ержанов

Родился 7 августа 1982 года. Казахстан. 

Фильмография Адильхан Ержанов
Штурм
Штурм
драма 2022, Россия / Казахстан
6.0
Голиаф
драма 2022, Казахстан
0.0
Желтая кошка
Желтая кошка
комедия, драма 2020, Казахстан / Франция
5.0
Улболсын
Улболсын
драма 2020, Казахстан / Франция
7.0
Чёрный, чёрный человек
Чёрный, чёрный человек
криминал, драма 2019, Казахстан / Франция
6.0
Бой Атбая
Бой Атбая
драма 2019, Казахстан
6.0
Ночной бог
Ночной бог
драма 2018, Казахстан
7.0
Ласковое безразличие мира
Ласковое безразличие мира
драма 2018, Казахстан
6.0
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В темноте, да не в обиде: как провести международный фестиваль в эпоху пандемии В Таллине завершился фестиваль «Темные ночи» – один из немногих в этом году смотров, не ушедших в онлайн и состоявшихся в классическом формате, то есть в кинотеатрах и со зрителями. Как ему это удалось? Сейчас расскажем.
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8 декабря 2020 16:04
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