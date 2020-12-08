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Адильхан Ержанов
Адильхан Ержанов
Adilkhan Yerzhanov
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Адильхан Ержанов
Adilkhan Yerzhanov
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Дата рождения
7 августа 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Адильхан Ержанов
Родился 7 августа 1982 года. Казахстан.
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Фильмография Адильхан Ержанов
Штурм
драма
2022, Россия / Казахстан
6.0
Голиаф
драма
2022, Казахстан
0.0
Желтая кошка
комедия, драма
2020, Казахстан / Франция
5.0
Улболсын
драма
2020, Казахстан / Франция
7.0
Чёрный, чёрный человек
криминал, драма
2019, Казахстан / Франция
6.0
Бой Атбая
драма
2019, Казахстан
6.0
Ночной бог
драма
2018, Казахстан
7.0
Ласковое безразличие мира
драма
2018, Казахстан
6.0
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8 декабря 2020 16:04
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