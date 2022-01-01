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Персоны
Данияр Алшинов
Данияр Алшинов
Daniar Alshinov
О персоне
Фильмография
Данияр Алшинов
Daniar Alshinov
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Дата рождения
23 ноября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Данияр Алшинов
Родился 23 ноября 1987 года. Казахстан.
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Фильмография Данияр Алшинов
Штурм
драма
2022, Россия / Казахстан
6.0
Время патриотов
военный, боевик, триллер
2022, Казахстан
5.0
Голиаф
драма
2022, Казахстан
0.0
Улболсын
драма
2020, Казахстан / Франция
7.0
Чёрный, чёрный человек
криминал, драма
2019, Казахстан / Франция
6.0
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