К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Проблема с комарами и другие истории

Проблема с комарами и другие истории

Problemat s komarite i drugi istorii 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Трагикомический документальный рассказ о жизни маленького болгарского городка, где расположена крупная атомная электростанция. Город донимают свирепые комары-мутанты, но не в этом главная проблема обитателей задворок Европы.
Страна Болгария
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 6 апреля 2007
Дата выхода
6 апреля 2007 Болгария
MPAA PG
Сборы в мире $2 864
Производство Agitprop, Filmtank Hamburg, ITVS International
Другие названия
Problemat s komarite i drugi istorii, A szúnyogirtás és más történetek, Das Moskitoproblem und andere Geschichten, Hyttysiä ja muita ongelmia, Muke s komarcima, Problem komarów i inne opowieści, The Mosquito Problem and Other Stories, Проблемът с комарите и други истории
Режиссер
Андрей Паунов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
