Трагикомический документальный рассказ о жизни маленького болгарского городка, где расположена крупная атомная электростанция. Город донимают свирепые комары-мутанты, но не в этом главная проблема обитателей задворок Европы.
СтранаБолгария
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2007
Премьера в мире6 апреля 2007
Дата выхода
6 апреля 2007
Болгария
MPAAPG
Сборы в мире$2 864
ПроизводствоAgitprop, Filmtank Hamburg, ITVS International
Другие названия
Problemat s komarite i drugi istorii, A szúnyogirtás és más történetek, Das Moskitoproblem und andere Geschichten, Hyttysiä ja muita ongelmia, Muke s komarcima, Problem komarów i inne opowieści, The Mosquito Problem and Other Stories, Проблемът с комарите и други истории