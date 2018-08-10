Прогулка по воде, 2018

На дворе 2016 год, Христо уже за 80, а «Прогулка по воде» — временный променад на озере Изео в Италии — его первый проект с момента смерти жены и соавтора Жанны-Клод, с которой он прожил почти полвека. Ворчливый патлатый старик и его брутальный племянник-менеджер Владимир препираются с чиновниками, орут на техническую команду, злятся на плохую погоду — а на озере тем временем растет трехкилометровая пластиковая тропа, которую перед открытием укроют оранжевой тканью. Режиссер благоразумно не предпринимает попыток залезть в голову художника — Христо почти не говорит о своем творческом методе, хотя в один из таких редких моментов выясняется, что придуманное им хождение по воде лишено библейских аллюзий. «Прогулка» — арт-объект чисто эмоционального свойства, концентрированная радость от ощущения глади и качки, солнца и ветра. И все же отдельные кадры — когда в мастерской Христо камера останавливается на портрете Жанны-Клод, или в эпилоге в пустыне, где он в восторге ползает по песку вокруг прототипа своей новой инсталляции, — рассказывают об искусстве лучше и объемнее лекций многих арт-критиков.