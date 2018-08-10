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Прогулка по воде
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Walking on Water

Прогулка по воде, 2018

2018 / Германия / Италия / США / ОАЭ
7.4 Оцените
13 голосов
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О фильме

На дворе 2016 год, Христо уже за 80, а «Прогулка по воде» — временный променад на озере Изео в Италии — его первый проект с момента смерти жены и соавтора Жанны-Клод, с которой он прожил почти полвека. Ворчливый патлатый старик и его брутальный племянник-менеджер Владимир препираются с чиновниками, орут на техническую команду, злятся на плохую погоду — а на озере тем временем растет трехкилометровая пластиковая тропа, которую перед открытием укроют оранжевой тканью. Режиссер благоразумно не предпринимает попыток залезть в голову художника — Христо почти не говорит о своем творческом методе, хотя в один из таких редких моментов выясняется, что придуманное им хождение по воде лишено библейских аллюзий. «Прогулка» — арт-объект чисто эмоционального свойства, концентрированная радость от ощущения глади и качки, солнца и ветра. И все же отдельные кадры — когда в мастерской Христо камера останавливается на портрете Жанны-Клод, или в эпилоге в пустыне, где он в восторге ползает по песку вокруг прототипа своей новой инсталляции, — рассказывают об искусстве лучше и объемнее лекций многих арт-критиков.

7.4 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 10 августа 2018
Возраст 16+
Режиссер
Андрей Паунов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прогулка по воде 1 постер
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