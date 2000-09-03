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Эшли Боеттчер
Ashley Boettcher
Киноафиша
Персоны
Эшли Боеттчер
Эшли Боеттчер
Ashley Boettcher
Дата рождения
3 сентября 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Путешественник
,
Актер озвучки
,
Драматический актёр
Биография Эшли Боеттчер
Родилась 3 сентября 2000 года. Техас, США.
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Популярные фильмы
7.9
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
(2019)
7.0
Одинокий замок в Зазеркалье
(2022)
6.9
Храбрый Давид
(2025)
Билеты
Фильмография Эшли Боеттчер
6.9
Храбрый Давид
David
приключения, анимация, драма
2025, США / ЮАР
Смотреть трейлер
Билеты
7
Одинокий замок в Зазеркалье
Kagami no kojô
приключения, анимация, драма, аниме
2022, Япония
7.9
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном
комедия, телешоу
2019, США
5.7
Трон эльфов
Throne of Elves
анимация, фэнтези
2017, Китай / США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.8
Джуди Муди и веселое лето
Judy Moody and the Not Bummer Summer
комедия, семейный
2011, США
Смотреть трейлер
6
Пришельцы на чердаке
Aliens in the Attic
фантастика, приключения, семейный
2008, США
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