«Трон эльфов»: Рецензия Киноафиши

Фэнтезийная Санта-Барбара

Сильно возмужавший Ламберт из «Гнезда Дракона» Юэфэна Сонга возвращается на экраны в сиквеле «Трон эльфов»: в этот раз он получает приглашение на свадьбу королевы эльфов. Поняв, что это прекрасная возможность увидеть возлюбленную, Ламберт в компании старых друзей отправляется в загадочный лес, попутно пытаясь заучить хоть что-то из эльфийского церемониала. Однако долгожданное торжество срывается появлением дроу Елены, стремящейся захватить Кристалл Жизни, объединить его с Темным Кристаллом и заполучить тем самым власть над миром.

Кадр из фильма «Трон эльфов»

В «Троне эльфов» мы не увидим доброй половины полюбившейся компании героев: ни Аргенты, ни Геранта, ни Кассараны, ни остальных. Акцент повествования сместился на отношения достигшего юношеского возраста Ламберта и любящей его Лии; словно Ромео и Джульетту их разделяет не только расстояние, но и неприязнь эльфов и людей друг к другу, а также разная продолжительность жизни. Юный герой уже не неловкий мальчишка с острым и прытким умом; взыгравшие в нем гормоны, наделившие Ламберта ужимками принца Чарминга из «Шрека», похоже, окончательно загубили его острый ум. В отличие от предыдущей части, где персонаж мог найти выход из любой ситуации благодаря находчивости и смекалке, а неосторожность превращалась в выгоду, в продолжении Ламберт выезжает только за счет взыгравшего тестостерона и стремлении наконец-то взять Лию в жены. На протяжении всего произведения Ламберт совсем не развивается; впрочем, это же касается и остальных персонажей. Добродушный Барнак, знаменитый герой и капитан летающего судна, в «Троне эльфов» растерял часть своих характеристик, сосредоточившись на том, чтобы транслировать зрителю постоянные расистские шуточки про людей и эльфов; кузнец, наконец-то получивший больше экранного времени, все равно остался на позиции второстепенного персонажа по сравнению с остальными. Введение герцога Кайла не особо изменило расклад карт: он, равно как и капитан эльфийской гвардии, так и остались не раскрытыми. Мотив с кристаллом и призывом жить дружно проседает перед любовным лейтмотивом.

Кадр из фильма «Трон эльфов»

Все это напоминало бы Средневековый роман, что, в принципе, не так уж и плохо, если бы ирландские заводные мотивы музыкального сопровождения не сменились бы на китайскую лирику. Изменениям подверглась и графика, сделавшая шаг в сторону 3D. Впрочем, последний факт как раз для мультфильма – огромный плюс: прорисованные задние планы Альтеры, кажущиеся более живыми персонажи заднего плана, улучшенная физика волос и одежды радуют глаз. А вот мимика женской части персонажей стала более кукольной по сравнению с «Гнездом Дракона»: девушки, как кажется, с огромнейшим трудом двигают бровями, силясь выдать хоть какую-то эмоцию кроме эльфийской стандартной высокородной печали.

Кадр из фильма «Трон эльфов»

В мультфильме нет особо заметных графических недочетов. Краеугольный камень произведения – борьба за сильмарилл, то есть за Кристалл Жизни, – просел лишь к самому концу, когда королева эльфов своим спрятанным роялем в кустах разом нивелировала весь смысл назначения Лии в качестве Хранительницы. Мифология Альтеры получила дальнейшее развитие, практически воссоздав атмосферу предыдущей части приключений Ламберта и Лии. Получила развитие история Елены, мелькавшей в «Гнезде Дракона» лишь эпизодически тайным кукловодом Вельскуда. Оставленный намек про третью часть вызывает больше радость и интерес, чем ужас, что, в принципе, уже показатель качества произведения.

В целом, «Трон эльфов» - очаровательное продолжение рекламной акции игры «Dragon Nest». Сохранившаяся калька сюжета RPG приглянется не только геймерам, но и не знакомым с играми зрителям. Тем, кто давно отошел от DN, будет приятно вновь очутиться в Альтере, детскую аудиторию восхитят многочисленные касты и драйв боевых сцен, а взрослые улыбнутся беззлобным шуточкам про людей-мясоедов и эльфов-вегетарианцев.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 25 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Трон эльфов»