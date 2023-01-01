Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Малина
Киноафиша Фильмы Малина Фильмы похожие на Малина
Malina Малина 1991 / Германия / Австрия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Малина

Вся информация о фильме
Две матери, две дочери
Две матери, две дочери
драма 2017, Люксембург / Бельгия / Франция
5.0
Девять пальцев
драма 2017, Франция / Португалия
5.0
Мечтатели
Мечтатели
документальный 2016, Австрия
6.0
Сувенир
Сувенир
мелодрама 2016, Бельгия / Люксембург / Франция
6.0
Послушай меня, Марлон
Послушай меня, Марлон
биография, документальный 2015, Великобритания
8.0
Жизнь обетованная
Жизнь обетованная
драма 2002, Франция
5.0
Комедия невинности
Комедия невинности
драма 2000, Франция
5.0
За гранью тишины
За гранью тишины
семейный 1996, Германия
7.0
Наводнение
драма 1994, Франция / Россия
6.0
Женское дело
Женское дело
драма 1988, Франция
7.0
Король роз
Король роз
мюзикл, драма 1986, Франция / Нидерланды / ФРГ / Португалия
6.0
Свинцовые времена
Свинцовые времена
драма 1981, ФРГ
7.0
Виолетта Нозьер
Виолетта Нозьер
триллер, криминал, драма, исторический 1978, Франция / Канада
7.0
Провидение
Провидение
драма 1977, Франция / Швейцария / Великобритания
7.0
Золотая молодежь
Золотая молодежь
драма 2019, Франция / Бельгия
5.0
About Joan
About Joan
драма 2022, Франция / Германия / Ирландия
6.0
Фрэнки
Фрэнки
драма 2019, Франция / Португалия / США
5.0
Камера Клэр
Камера Клэр
драма 2017, Франция / Южная Корея
6.0
Моя мать
Моя мать
драма 2004, Франция / Португалия / Испания / Австрия
5.0
Моя маленькая принцесса
Моя маленькая принцесса
драма 2011, Франция
7.0
Вилла Амалия
Вилла Амалия
драма 2009, Франция / Швейцария
5.0
Мадам Бовари
Мадам Бовари
драма 1991, Франция
7.0
Вторая жена
драма 1980, Франция / Венгрия
6.0
Жена летчика
Жена летчика
драма 1980, Франция
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше