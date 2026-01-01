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План "Ж"

Россия / комедия, мелодрама / 18+

О фильме

Романтическая комедия о женском футболе.

Режиссер Клим Шипенко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

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