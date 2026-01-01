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План "Ж"
План "Ж"
Россия / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
О фильме
Романтическая комедия о женском футболе.
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Режиссер
Клим Шипенко
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
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