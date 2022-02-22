Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Мария Агранович
Мария Агранович
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Мария Агранович
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 февраля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актриса
Биография Марии Агранович
Родилась 14 февраля 1989 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Марии Агранович
Люби их всех
драма, триллер
2019, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Милош Бикович изменяет Оксане Акиньшиной и оказывается в центре кровавых разборок в трейлере сериала «The Тёлки»
Премьера экранизации романа Сергея Минаева состоится на сервисе more.tv.
Написать
22 февраля 2022 10:13
Все новости
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"