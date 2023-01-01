Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девушка по соседству Девушка по соседству
Киноафиша Фильмы Девушка по соседству Фильмы похожие на Девушка по соседству
The Girl Next Door Девушка по соседству 2007 / США
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Девушка по соседству

Вся информация о фильме
Я плюю на ваши могилы 2
Я плюю на ваши могилы 2
триллер, ужасы 2014, США
7.0
Экстирпация
Экстирпация
комедия, драма, ужасы 2012, США
6.0
На цепи
На цепи
триллер, ужасы 2012, США
6.0
Эксперимент
Эксперимент "Повиновение"
триллер, драма 2012, США
6.0
Женщина
Женщина
ужасы, триллер 2011, США
6.0
Вой Банши
Вой Банши
ужасы 2011, США
7.0
Доверие
Доверие
драма, триллер 2010, США
6.0
Я плюю на ваши могилы
Я плюю на ваши могилы
ужасы 2010, США
7.0
Последний дом слева
Последний дом слева
ужасы, триллер 2009, США
7.0
Мученицы
Мученицы
драма 2008, Франция / Канада
8.0
Райское озеро
Райское озеро
триллер 2008, Великобритания
6.0
Американское преступление
Американское преступление
драма 2007, США
7.0
Соседка
Соседка
комедия, мелодрама 2004, США
7.0
Дело о пеликанах
Дело о пеликанах
драма, триллер, мистика 1993, США
6.0
Без пощады
Без пощады
криминал, боевик, триллер 1986, США
6.0
Крепкий орешек 2
Крепкий орешек 2
боевик, триллер 1990, США
7.0
Крепкий орешек
Крепкий орешек
триллер, криминал, боевик 1988, США
8.0
Тайна разума
Тайна разума
триллер, мистика, ужасы, фантастика 2005, США
4.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше