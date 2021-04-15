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С момента триумфа Витязя мир сильно изменился. Технический прогресс сделал большой шаг вперед, и все задумались об оздоровлении планеты. Теперь общество переходит на электрические двигатели, отправляя весь бензиновый и керосиновый транспорт на пенсию. И вот недавняя звезда уже с трудом сводит концы с концами, оказавшись на задворках в полном одиночестве. Но скоро бравому Витязю придется оставить обиды в прошлом, ведь на город нападают инопланетяне. Они хотят заполучить все электричество и легко…