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От винта 2 От винта 2
Киноафиша Фильмы От винта 2 Отзывы о мультфильме «От винта 2»
От винта 2 2021 / Россия
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Отзывы о мультфильме «От винта 2»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

С момента триумфа Витязя мир сильно изменился. Технический прогресс сделал большой шаг вперед, и все задумались об оздоровлении планеты. Теперь общество переходит на электрические двигатели, отправляя весь бензиновый и керосиновый транспорт на пенсию. И вот недавняя звезда уже с трудом сводит концы с концами, оказавшись на задворках в полном одиночестве. Но скоро бравому Витязю придется оставить обиды в прошлом, ведь на город нападают инопланетяне. Они хотят заполучить все электричество и легко…

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ElizavetaPersonal 15 апреля 2021, 08:51
Отвратительная графика у мультика, снимали на отвали. Хотя ничего удивительного. Это российский мультфильм.
15 апреля 2021, 08:51 Ответить
Анастасия Боярская 18 апреля 2021, 23:28
Оценка
Ужасный мультик, трата денег и времени, ребенку 6 лет вообще не понятно, зачем детям долги, кредиты, разводы, про политика вообще молчу, мерзко смотреть, зачем такое детям, даже взрослому неприятно, уровень культуры, сюжета, диалоги просто ужас!
18 апреля 2021, 23:28 Ответить
Людмила Хурамшина 23 апреля 2021, 13:28
Оценка
Фильм ничего, один раз посмотреть можно. Внучке понравился. Убили в фильме какие-то политические намеки. Неужели детей нельзя оставить в покое.
23 апреля 2021, 13:28 Ответить
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