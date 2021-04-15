«От винта 2»: Рецензия Киноафиши

С момента триумфа Витязя мир сильно изменился. Технический прогресс сделал большой шаг вперед, и все задумались об оздоровлении планеты. Теперь общество переходит на электрические двигатели, отправляя весь бензиновый и керосиновый транспорт на пенсию. И вот недавняя звезда уже с трудом сводит концы с концами, оказавшись на задворках в полном одиночестве. Но скоро бравому Витязю придется оставить обиды в прошлом, ведь на город нападают инопланетяне. Они хотят заполучить все электричество и легко справляются с новыми самолетами, обезвреживая их передовые системы. Только проверенное временем воздушное судно способно дать отпор неприятелю. Правда, в одиночку это будет сделать не так просто, и для победы нужно собрать команду старых друзей.

«От винта 2» пошел по стопам своего прямого вдохновителя «Тачки 3», поднимавшего тему смены поколений и развития технологий. Но если столкновение электрокаров и бензиновых машин актуально для нас прямо сейчас, то аналогичная проблематика в мире оживших самолетов выглядит уже не так очевидно. Дальше, как костяшки домино, начинают сыпаться заложенные в историю смыслы. Сначала ими становятся проблемы экологии, оказывающиеся на обочине сюжета. О них забывают неприлично быстро, как будто это лишь пункт в программе, напротив которого обязательно нужно поставить галочку. И вот, выполнив эту задачу минимум, авторы решают смотреть не вперед в сторону горизонта, а почему-то назад, ища спасение в прошлом, как бы аналоговом мире.

От винта 2

Главный герой – Витязь – буквально реинкарнация Джона Макклейна из «Крепкого орешка». Он вечно ворчащий, недовольный и саркастичный, находится в проблемном разводе и готов действовать, только оказавшись зажатым в углу. Этакий герой поневоле. Витязь является отражением прошлого и всеми силами пытается доказать окружающим, что продолжает оставаться опорой для страны. Все остальное – временное, ненастоящее и, главное, ненадежное. Единственный критерий прочности — это время. Конечно, новые победы в компании еще более старых пропеллерных товарищей закрепят эту чудесную мысль. Сам самолет внешним видом и именем отсылает к двум действующим авиационным группам высшего пилотажа – «Соколам России» и «Русским Витязям», фиксируя таким образом свою связь с реальностью.

Все это отражается и в юморе, почему-то нацеленном на взрослых. Здесь шутят над кредитными долгами, ипотекой, спортивными ставками и карантином. Главный герой буквально издевается над своим неопытным напарником, прибывшим по обмену из Китая, а все окружающие переспрашивают, не армянин ли он, из-за имени Мико Ян. Все эти шуточки накапливаются, как ком, который оборачивается выпадами в сторону Black Lives Matter, «тонко» обыгрывая проблемы черных и белых зарплат, а также совмещаются с юмором о неэффективной власти, живущей лишь обещаниями и скрывающейся от проблем за громкими лозунгами. Хотя ее легко назвать ложной или даже либеральной, ведь она гонится за окружающим одобрением и не готова управлять страной крепкой рукой. Не обойдется и без вставок о победах в Великой Отечественной войне и приравнивания китайца к японским камикадзе. Спасибо авторам, что не превратили это в шутку «все ускоглазые для деда на одно лицо».

От винта 2

Удивительно, как в финале злобные инопланетяне не оборачиваются секретным американским проектом по уничтожению матушки России. При обилии милитаризма и священных красных звезд, нанесенных на корпуса самолетов, подобное выглядело бы вполне уместно. Но тут кроется небольшая обманка, если оставить в стороне среднее техническое исполнение. Все минусы «От винта 2» как раз таки могут обернуться сплошными плюсами, отлично вписываясь в современную политическую повестку. Мультфильм не будет надоедать дурацкой и никому не нужной, кроме недалекой Греты Тунберг, темой экологии. Для такого зрителя победа возможна только в бою и обязательно над превосходящими силами противника, а на экране как раз будут летать наши самолеты в качестве одного из главных элементов устрашения любого врага. Шутить можно и над афроамериканцами – это там за океаном проблемы, а у нас никогда не было никакого расизма. Тем более мы без злобы, по-доброму. Для такого зрителя главное — ценность великого прошлого, его наследие, победы и заслуги, а будущее пусть травой порастет. У нас там друзей и союзников нет. Мультфильм понравится поклонникам военной тематики и авиации.