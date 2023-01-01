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Кольская сверхглубокая
Кольская сверхглубокая, 2020: актеры и роли
Кольская сверхглубокая
2020 / Россия
Трейлер
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.9
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Кольская сверхглубокая, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Арсений Сюхин
В ролях
Милена Радулович
Milena Radulovic
Никита Дювбанов
Кирилл Ковбас
Вадим Демчог
Николай Ковбас
Илья Ильиных
Ilya Ilinyh
Виктор Низовой
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