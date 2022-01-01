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Арсений Сюхин
Арсений Сюхин
О персоне
Фильмография
Арсений Сюхин
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Дата рождения
5 октября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Арсения Сюхина
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Фильмография Арсения Сюхина
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы
2020, Россия
7.0
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