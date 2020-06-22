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Илья Ильиных
Илья Ильиных
Ilya Ilinyh
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Илья Ильиных
Ilya Ilinyh
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Дата рождения
25 августа 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Краснокамск, Пермская область, Россия
Рост
176 см
Биография Ильи Ильиных
Родился 25 августа 1993 года. Краснокамск, Пермская область, Россия.
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Фильмография Ильи Ильиных
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы
2020, Россия
7.0
В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе
драма, военный
2015, Россия
4.0
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Представлен трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Премьера состоится 17 сентября.
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22 июня 2020 15:13
Выглядит впечатляюще: представлен свежий постер триллера «Кольская сверхглубокая»
Премьера состоится осенью этого года.
Написать
17 июня 2020 09:40
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