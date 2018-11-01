Наша рецензия

Школьники развлекаются тем, что придумывают страшные истории и рассказывают их друг другу у костра. Страшно становится, когда одна из них начинается сбываться. Городская легенда о «проигранном» месте, в которую мало кто верил, обретает силу, когда школьники, один за другим начинают умирать. Выжившие пытаются разобраться в ситуации и объявляют мистике и месту войну. Полицейские, наблюдающие за подростками, пытаются всячески защитить их друг от друга, чтобы хоть кто-то умудрился…