Школьники развлекаются тем, что придумывают страшные истории и рассказывают их друг другу у костра. Страшно становится, когда одна из них начинается сбываться. Городская легенда о «проигранном» месте, в которую мало кто верил, обретает силу, когда школьники, один за другим начинают умирать. Выжившие пытаются разобраться в ситуации и объявляют мистике и месту войну. Полицейские, наблюдающие за подростками, пытаются всячески защитить их друг от друга, чтобы хоть кто-то умудрился…
сюжет или идея, изначально мне, показались интересными, но по факту вовсе не интересно - досмотрел до конца, потому что в самолёте летел ;))
не рекомендую к просмотру!
3 балла из 10ти!
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