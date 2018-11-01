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Проигранное место Проигранное место
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Проигранное место 2018 / Россия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Отзывы о фильме «Проигранное место»

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Наша рецензия

Школьники развлекаются тем, что придумывают страшные истории и рассказывают их друг другу у костра. Страшно становится, когда одна из них начинается сбываться. Городская легенда о «проигранном» месте, в которую мало кто верил, обретает силу, когда школьники, один за другим начинают умирать. Выжившие пытаются разобраться в ситуации и объявляют мистике и месту войну. Полицейские, наблюдающие за подростками, пытаются всячески защитить их друг от друга, чтобы хоть кто-то умудрился…

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Комментарии Обсудить в чате
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Данил Куликов 1 ноября 2018, 16:54
Стоит на него время тратить?
1 ноября 2018, 16:54 Ответить
bilnaz 2 ноября 2018, 14:32
Оценка
шо за х..ня...
2 ноября 2018, 14:32 Ответить
Андрей 22 апреля 2019, 13:22
Оценка
есть же хорошие русские фильмы и не только советские, но это не он!
сюжет или идея, изначально мне, показались интересными, но по факту вовсе не интересно - досмотрел до конца, потому что в самолёте летел ;))
не рекомендую к просмотру!
3 балла из 10ти!
22 апреля 2019, 13:22 Ответить
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