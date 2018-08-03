Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых»
1
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
4.3
Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
Смерть нации
Смерть нации
Death of a Nation
18+
документальный
исторический
Страна
США
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
3 августа 2018
Дата выхода
3 августа 2018
США
MPAA
PG-13
Бюджет
$6 000 000
Сборы в мире
$5 885 881
Производство
D'Souza Media
Другие названия
Death of a Nation, A Morte de uma Nação, Смерть нации, 一个国家的死亡, 亡命国度
Режиссер
Динеш Д’Соуза
В ролях
Дональд Трамп
Рейтинг фильма
4.3
Оцените
15
голосов
4.1
IMDb
