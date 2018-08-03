Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Смерть нации
Постер фильма Смерть нации
Рейтинги
4.3 Рейтинг IMDb: 4.1
2 постера
Киноафиша Фильмы Смерть нации

Смерть нации

Death of a Nation 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 3 августа 2018
Дата выхода
3 августа 2018 США
MPAA PG-13
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $5 885 881
Производство D'Souza Media
Другие названия
Death of a Nation, A Morte de uma Nação, Смерть нации, 一个国家的死亡, 亡命国度
Режиссер
Динеш Д’Соуза
В ролях
Дональд Трамп
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.3
Оцените 15 голосов
4.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
