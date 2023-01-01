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Неудобная планета Неудобная планета
Киноафиша Фильмы Неудобная планета Неудобная планета, 2017: актеры и роли
An Inconvenient Sequel:Truth to Power Неудобная планета 2017 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Неудобная планета, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бонни Коэн Bonni Cohen Джон Шенк Jon Shenk
В ролях
Дональд Трамп Эл Гор Франсуа Олланд François Hollande Дик Чейни Dick Cheney Кори Букер Cory Booker
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