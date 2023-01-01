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Игра снов Игра снов
Киноафиша Фильмы Игра снов Игра снов, 1963: актеры и роли
Ett drömspel Игра снов 1963 / Швеция
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Игра снов, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Ингрид Тулин Ингрид Тулин Ingrid Thulin Уно Хеннинг Uno Henning Аллан Эдвалль Allan Edwall Улоф Видгрен Olof Widgren
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