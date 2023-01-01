Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Леонард Коэн: Птичка на проводе
Киноафиша Фильмы Леонард Коэн: Птичка на проводе Фильмы похожие на Леонард Коэн: Птичка на проводе
Leonard Cohen: Bird on a Wire Леонард Коэн: Птичка на проводе 2010 / Великобритания
7.6 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Леонард Коэн: Птичка на проводе

Вся информация о фильме
Марианна и Леонард: Слова любви
Марианна и Леонард: Слова любви
документальный, мюзикл 2019, США
6.0
Великая благодать
Великая благодать
драма, документальный 2018, США
7.0
Боб Марли
Боб Марли
биография, мюзикл, документальный 2012, США / Великобритания
6.0
Птичка на проводе
Птичка на проводе
триллер, боевик, комедия, приключения 1990, США
6.0
Мертвая зона
Мертвая зона
драма, триллер, ужасы, детектив 1983, США
7.0
Итало-американец
Итало-американец
документальный 1974, США
7.0
Вудсток
Вудсток
документальный, исторический, мюзикл 1970, США
8.0
Леонард Коэн. Я твой мужчина
Леонард Коэн. Я твой мужчина
документальный, биография, мюзикл 2005, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Секреты интимной жизни: чего султан никогда не делал с наложницами в постели
После ухода матери: все семейство Стриженова вздохнуло с облегчением
Страшнее анафемы и бедности: чего Львы боятся до дрожи в коленях
Над этой малышкой все детство издевались: теперь нет никого успешнее (фото)
Скачет от счастья: Костомаров объявил о долгожданном событии
Алешей Поповичем восхищалась вся страна: каким подлецом богатырь был при жизни
В сто раз лучше Шурыгиной: какую красотку отхватил Семенов после выхода из тюрьмы
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Не все прошло гладко: вот о чем шептались на похоронах Мирошниченко
На Аверина даже не посмотрит: вот как выглядит красавец-муж Якуниной
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше