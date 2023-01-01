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Леонард Коэн: Птичка на проводе
Киноафиша Фильмы Леонард Коэн: Птичка на проводе Леонард Коэн: Птичка на проводе, 2010: актеры и роли
Leonard Cohen: Bird on a Wire Леонард Коэн: Птичка на проводе 2010 / Великобритания
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Леонард Коэн: Птичка на проводе, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Палмер Tony Palmer
В ролях
Леонард Коэн
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