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Детройт Детройт
Киноафиша Фильмы Детройт Детройт, 2017: актеры и роли
Detroit Детройт 2017 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Детройт, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Бигелоу Кэтрин Бигелоу Kathryn Bigelow
В ролях
Джон Красински Джон Красински John Krasinski Уилл Поултер Уилл Поултер Will Poulter Джек Рейнор Джек Рейнор Jack Reynor Ханна Мюррэй Ханна Мюррэй Hannah Murray Джон Бойега Джон Бойега John Boyega Энтони Маки Энтони Маки Anthony Mackie Тайлер Джеймс Уильямс Тайлер Джеймс Уильямс Tyler James Williams Джейсон Митчелл Джейсон Митчелл Jason Mitchell Джейкоб Латимор Джейкоб Латимор Jacob Latimore
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