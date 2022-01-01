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Петрович
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Петрович, 2012

2012 / Россия
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О фильме

Галина живет в деревне и работает бригадиром на местном тарном заводе. За крутой нрав и привычку носить мужские вещи деревенские не без некоторой опаски называют ее Петровичем. И не напрасно — Галя не дает спуску ни рабочим, ни даже представителям администрации.

Однажды в деревню приезжает художник-немец, которого на постой определяют как раз в дом Галины. И тут происходит настоящее чудо — оказывается под личиной грубоватого Петровича скрывается красивая и нежная женщина. Между хозяйкой дома и ее гостем завязывается роман. Но сумеют ли они преодолеть предрассудки и сотни сложностей, неожиданно возникших на их пути?

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Режиссер
Андрей Красавин
В ролях
Андрей Красавин
Дмитрий Фрид
Дмитрий Фрид
Сергей Журавель
Все актеры и съемочная группа
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