Петрович, 2012

Галина живет в деревне и работает бригадиром на местном тарном заводе. За крутой нрав и привычку носить мужские вещи деревенские не без некоторой опаски называют ее Петровичем. И не напрасно — Галя не дает спуску ни рабочим, ни даже представителям администрации.



Однажды в деревню приезжает художник-немец, которого на постой определяют как раз в дом Галины. И тут происходит настоящее чудо — оказывается под личиной грубоватого Петровича скрывается красивая и нежная женщина. Между хозяйкой дома и ее гостем завязывается роман. Но сумеют ли они преодолеть предрассудки и сотни сложностей, неожиданно возникших на их пути?