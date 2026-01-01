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Фильмография
Мануэль Висенте
Manuel Vicente
Киноафиша
Персоны
Мануэль Висенте
Мануэль Висенте
Manuel Vicente
Дата рождения
1 октября 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Мануэля Висенте
Родился 1 октября 1955 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
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Популярные фильмы
7.4
Почетный гражданин
(2016)
Фильмография Мануэля Висенте
7.4
Почетный гражданин
El ciudadano ilustre
драма, комедия
2016, Аргентина / Испания
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