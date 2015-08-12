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Два Реми, два Два Реми, два
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Deux Rémi, deux

Два Реми, два, 2015

2015 / Франция
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Скромный Реми чувствует себя слегка потерянным в жизни: он не пользуется большим успехом среди коллег, застенчив со своей возлюбленной. Однажды в его жизни появляется двойник, почти точная копия самого Реми, но только гораздо более уверенный в себе. Тот, второй, влезает в его жизнь, целуется с его девушкой, звонит от его имени. Когда Реми приходит на работу, двойник уже находится там вместо него. Заказывая в баре кофе с круассаном, Реми должен платить за двоих, хотя в бар он приходит один. Сделать что-либо с этим невозможно.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 12 августа 2015
Возраст 16+
Режиссер
Пьер Леон
В ролях
Серж Бозон
Серж Бозон
Паскаль Серво
Луна Пиколи-Трюффо
Бернар Эйзеншиц
Жан-Кристоф Буве
Жан-Кристоф Буве
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Два Реми, два 1 постер
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