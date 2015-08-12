Два Реми, два, 2015

Скромный Реми чувствует себя слегка потерянным в жизни: он не пользуется большим успехом среди коллег, застенчив со своей возлюбленной. Однажды в его жизни появляется двойник, почти точная копия самого Реми, но только гораздо более уверенный в себе. Тот, второй, влезает в его жизнь, целуется с его девушкой, звонит от его имени. Когда Реми приходит на работу, двойник уже находится там вместо него. Заказывая в баре кофе с круассаном, Реми должен платить за двоих, хотя в бар он приходит один. Сделать что-либо с этим невозможно.