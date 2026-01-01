Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Цилиндр Награды и номинации фильма Цилиндр

Награды и номинации фильма Цилиндр 1935

Оскар 1936 Оскар 1936
Лучший хореограф
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
